تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 89.16 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، وسط مخاوف حيال الإمدادات في ظل تصاعد التوتر فى الشرق الأوسط وقلق إزاء الطلب العالمى بسبب ضعف الزخم الاقتصادى فى الصين وتضاؤل الآمال فى خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القريب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 7 سنتات، أو ما يعادل 0.1 %، إلى 89.16 دولارا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو 10 سنتات، أو 0.1 %، إلى 85.26 دولارا للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباءالعمانية.

وتراجعت أسعار النفط منذ بداية الأسبوع، فقد ضغطت أوضاع اقتصادية غير مواتية على معنويات المستثمرين، ما حد من مكاسبه الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.



