اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أبريل 2024 02:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تحقيقات النيابة: لصا بطاريات السيارات فى البساتين نفذا 4 جرائم بأسلوب الفك

الأربعاء، 17 أبريل 2024 02:00 ص
تحقيقات النيابة: لصا بطاريات السيارات فى البساتين نفذا 4 جرائم بأسلوب الفك حبس -أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى عاطل وسمكرى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة بطاريات السيارات بأسلوب الفك في منطقة البساتين.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكاب 4 جرائم سرقة سابقة بأسلوب الفك، لافتين إلى أنهما ينفذا جرائمهما خلال الساعات المتأخرة من الليل بعد التأكد من غياب حركة المارة، ويركزا على السيارات القديمة لسهولة سرقة بطاريتها.

 

عقوبة السرقة:

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.







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عقوبة السرقة

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