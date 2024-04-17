تبدأ 8 مايو.. جدول امتحانات الترم الثانى لتلاميذ رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة

كتبت – مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، إذ تنطلق الامتحانات الأربعاء 8 مايو وتستمر حتى الأربعاء 15 مايو 2024.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بمحافظة الجيزة.

-يوم الأربعاء 8/5/2024: اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم السبت 11/5/2024: العلوم، المهارات المهنية.

-يوم الإثنين 13/5/2024: اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

-يوم الأربعاء 15/5/2024: الرياضيات، وICT.

وفيما يلي جدول امتحان الصف الرابع والخامس الابتدائي (لغات) الفصل الدراسي الثاني – (المستوى الرفيع).

-الأحد 21/4/2024: مستوى رفيع (لغة أولى) – الرابع والخامس الابتدائي.

-الثلاثاء 23/4/2024: مستوى رفيع (لغة ثانية) – الرابع والخامس الابتدائي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المديريات التعليمية والإدارات ملتزمة بمواصفة امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أن هناك مواصفة دقيقة للامتحانات بحيث تكون الأسئلة متزنة وصياغتها مفهومة للطالب وتخاطب المستويات العلمية المختلفة للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة وتخاطب المستوى العقلى البسيط والمتوسط والأعلى للطلاب وتفرز مستوياتهم المعرفية على أن تشمل جميع جزئيات منهج الفصل الدراسى الثانى بأكمله.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن المديريات أعدت أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلبة الشهادة الإعدادية في جميع المواد، استعدادا لامتحانات نهاية العام التي تنطلق بداية من 8 وحتى 23 مايو المقبل، مؤكدة أن اللجنة الفنية مسئولة عن سرية الأسئلة وتأمينها مع رؤساء مراكز توزيع الأسئلة حتى وصولها إلى الطلاب في لجان الامتحانات، مشددة على أنه تم اعتماد جداول الاختبارات.