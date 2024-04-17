تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

كتبت – مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية، إذ تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) السبت 18 مايو وتستمر حتى الخميس 23 مايو 2024، وذلك على النحو التالي:-

-السبت 18/5/2024: اللغة العربية والخط.

-الأحد 19/5/2024: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الإثنين 20/5/2024: الهندسة.

-الثلاثاء 21/5/2024: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

-الأربعاء 22/5/2024: العلوم، والتربية الفنية.

-الخميس 23/5/2024: الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية "خاص بمدرسة السعيدية".

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المديريات التعليمية والإدارات ملتزمة بمواصفة امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أن هناك مواصفة دقيقة للامتحانات بحيث تكون الأسئلة متزنة وصياغتها مفهومة للطالب وتخاطب المستويات العلمية المختلفة للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة وتخاطب المستوى العقلى البسيط والمتوسط والأعلى للطلاب وتفرز مستوياتهم المعرفية على أن تشمل جميع جزئيات منهج الفصل الدراسى الثانى بأكمله.

يُذكر ان امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) تبدأ الأربعاء 8 مايو وتستمر حتى الأربعاء 15 يناير 2024، وتنطلق امتحانات الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) الخميس 9 مايو وتستمر حتى الخميس 16 مايو.\