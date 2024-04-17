"تاس" الروسية: بوتين اتفق مع أردوغان على زيارة أنقرة لكن لم يتحدد التاريخ

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قالت وكالة أنباء (تاس) الروسية، الثلاثاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين اتفق مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان، على زيارته لأنقرة، إلا أنه لم يحدد موعد هذه الزيارة حتى الآن.

وقال السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميترى بيسكوف -حسبما أوردت (تاس)- إنه سيتم الاتفاق على موعد زيارة بوتين إلى تركيا عبر القنوات الدبلوماسية، فيما أوضح مصدر دبلوماسي في العاصمة التركية للوكالة الروسية إنه سيتم الإعلان عن موعد الزيارة بمجرد الاتفاق عليه بين الجانبين.

وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت قبل أسابيع قليلة أن الزيارة كانت مقررة في 12 فبراير 2024، لكن الجانب الروسي لم يؤكد هذا التاريخ.