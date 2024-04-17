بن غفير يعترف بفشل إسرائيل فى إدارة الحرب على غزة.. ويدعو لحل مجلس الحرب

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دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المُتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، إلى حل "كابينيت الحرب"، وقال إنه فشل في إدارة الحرب على قطاع غزة والمواجهات المُتصاعدة مع حزب الله.



ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" عن بن غفير قوله - في بيان مُقتضب - إن تصعيد حزب الله وقصفه موقعًا عسكريًا في بلدة "عرب العرامشة" في شمال إسرائيل، جاء لأنه يرى أن "كابينيت الحرب" الذي تشكل في إطار حكومة الطوارئ، لم يرد على الهجوم الإيراني على الأراضي الإسرائيلية مطلع الأسبوع الجاري.



وقال بن غفير: "حزب الله يرصد عجز كابينيت الحرب عن الرد على هجوم مئات الصواريخ من إيران على الأراضي الإسرائيلية، فرفع رأسه وقام بخطوة عدوانية ضد إسرائيل".



وأضاف بن غفير: "حان الوقت لتفكيك كابينيت الحرب وإيقاف سياسة الاحتواء وأن نظهر لأعدائنا أن صاحب البيت قد جن جنونه.. طالما استمرت السياسة الحالية لكابينيت الهزيمة، فإن النصر المطلق سيصبح بعيد المنال أكثر فأكثر".



وكان حزب الله استهدف في وقت سابق اليوم مقرًا لسرية الاستطلاع العسكري في بلدة عرب العرامشة، الواقعة في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان، ما أسفر عن إصابة 18 شخصا بينهم جنود، إصابات بعضهم خطيرة.



وقال الجيش الإسرائيلي - في بيان أوردته إذاعته - إنه رد باستهداف مبنى عسكريًا في عيتا الشعب ادعى أن القذائف أطلقت منه نحو عرب العرامشة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أحد المُصابين وصفت حالته بالحرجة، وأدخل إلى غرفة العمليات في مستشفى نهاريا، فيما وصفت حالة اثنين بالخطيرة و4 بالمتوسطة.



وقال حزب الله - في بيان صحفي - إن مُقاتليه قصفوا مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة في ما يسمى (المركز الجماهيري) وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.