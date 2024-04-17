بدء حصاد 9 آلاف و200 فدان قمح بشرق قناة السويس بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن المهندس محمد السيد وكيل الزراعة بالإسماعيلية، إنه تم زراعة 9 آلاف و200 فدان من القمح بنطاق القنطرة شرق شرق قناة السويس وجارى عملية حصادها، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية المنزعة بالقمح بمحافظة الإسماعيلية لهذا العام تبلغ 37 ألفا 833 فدانا و13 طنا بزيادة عن العام الماضي 4 آلاف و700 فدان قمح وأن الصوامع التخزينية جاهزة لاستقبال القمح.

وأوضح المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن جميع الصوامع التخزينية والشون جاهزة لاستقبال الأقماح المحلية 2024، وذلك بالأسعار التي حددتها الدولة 2000 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جرام، مشيرا إلى أنه تم تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات الموردين والمزارعين خلال 24 ساعة من تاريخ التوريد.

وتابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بدء استلام القمح المحلي لموسم 2024 بصومعة مركز ومدينة القنطرة شرق.



وأكد "بشارة" على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.



ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن واللجان المُشَّكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد القموح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القموح.



ومن الجدير ذكره، أن مجلس الوزراء قد وافق على حافز إضافي لتوريد إردب القمح المحلي لموسم 2024، ليصبح سعر توريد الإردب 2000 جنيهًا درجة نظافة أولى 23.5 قيراط، و1950جنيهًا درجة نظافة ثانية 23 قيراط، و1900 جنيهًا درجة نظافة ثالثة 22.5 قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لاتقل عن 22.5 قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.