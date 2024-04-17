اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2024 02:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بسرقة "أغطية بالوعات" شركة مياه الشرب بسوهاج

الأربعاء، 17 أبريل 2024 01:04 م
المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بسرقة "أغطية بالوعات" شركة مياه الشرب بسوهاج سجن
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "م.غ"و"م.ا"و"م.غ" بالسجن المشدد 10 سنوات ، كما عاقبت المتهم "م.ا" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بسرقة أغطية البالوعات المملوكة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بدائرة قسم طهطا.


تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم طهطا عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بسرقة أغطية البالوعات المملوكة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بدائرة قسم طهطا والاستيلاء عليها بغرض بيعها ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.







سوهاج

جنايات سوهاج

سرقة

طهطا

السجن




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة