المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بسرقة "أغطية بالوعات" شركة مياه الشرب بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "م.غ"و"م.ا"و"م.غ" بالسجن المشدد 10 سنوات ، كما عاقبت المتهم "م.ا" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بسرقة أغطية البالوعات المملوكة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بدائرة قسم طهطا.



تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم طهطا عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بسرقة أغطية البالوعات المملوكة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بدائرة قسم طهطا والاستيلاء عليها بغرض بيعها ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.