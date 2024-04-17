المرور على 120 منشأة غذائية وإعدام 7.5 طن من الأغذية غير المطابقة للمواصفات بدمياط

دمياط معتز الشربيني

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط حملات مكثفة على المحلات والمطاعم و المنشآت الغذائية، حيث تم المرور على 120منشأة غذائية متنوعة منها عدد 70 منشاة تدار بدون ترخيص.

تم تحرير 150محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة، كما تم ضبط 7.400طن اغذية منتهية الصلاحية بأحد الثلاجات، كما تم اعدام 400 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تم عرض المحاضر على النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتنفيذا لتعليمات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط .



