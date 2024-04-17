الصين تعلن إرسال دفعتين من المساعدات إلى مصر موجهة لقطاع غزة

كتبت رباب فتحى

قالت السفارة الصينية فى بيان لها اليوم إن السلطات الصينية سترسل دفعتين من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مصر ستصلان إلى مصر قريبا.

وجاء فى البيان: ظلت الحكومة الصينية تقدم ما في مقدورها من المساعدات الإنسانية إلى فلسطين للتخفيف من حدة الوضع الإنساني في قطاع غزة، وقد قدمت دفعات من المساعدات الإنسانية المادية العاجلة إلى القطاع عبر مصر، مثل الأطعمة والأدوية والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية وإلخ.

وستصل الدفعتان الجديدتان من المساعدات الإنسانية الصينية، اللتان تشملان الخيم والبطانيات والملابس القطنية والمستلزمات الطبية والدقيق، إلى مطار العريش وبورسعيد في يومي 18 و19 إبريل، وستنقلان إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.