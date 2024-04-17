السجن المشدد 3 سنوات لطالب تعدى على موظف عمومى فى أبو النمرس

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، طالبا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامه بالتعدى على موظف عمومى أثناء تأدية عمله أبو النمرس.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين أحمد الزارع وخالد مصطفى، وأمانة سر شنودة فوزى.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم "ش . ح" 21 سنة طالب، و"ك . ك" 28 سنة غفير، و"ن .م" هارب، استعملوا القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطهم بحوزتهم سيارة مبلغ بسرقتها بأن أطلق المتهم الأول صوبه أعيرة نارية من سلاح ناري يحمله، وقام الثاني بإشهار سلاح أبيض "مطواه" بحوزته حال تواجد الثالث رفقتهم وبلغوا بذلك مقصدهم بأن تمكن المتهم الثالث من الهرب.