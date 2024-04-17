السجن المشدد 15 سنة لمتهم بخطف طفل من أمام منزله فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم " ع.خ.م" عامل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بخطف الطفل المجنى عليه "ي.م.ا" من أمام منزله بدائرة مركز أخميم

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من أسرة الطفل المجنى عليه باختفائه من أمام المنزل أثناء لهوه، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين قيام المتهم باستدراج الطفل المجنى عليه من أمام منزله بحجة مشاهدة بعض رؤوس الماشية وقام بخطفه واحتجازه ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.