السجن المؤبد لمتهم بإحراز أسلحة آلية للإتجار بها فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "ح.م.ا" بالسجن المؤبد لاتهامه باحراز أسلحة آلية بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم بقصد الإتجار بها.



تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز أسلحة آلية بدون ترخيص بدائرة المركز بقصد الإتجار بها، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت مصادرة المضبوطات وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.