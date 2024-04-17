"الرقاد" سمكة بالبحر الأحمر تشبه تمساح النيل ويتم اصطيادها من الأعماق.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

عدة كائنات بحرية مختلفة من بينها النادرة والمعروفة والغير معروفة داخل أعماق البحر الأحمر، ومن ضمن تلك الكائنات البحرية انواع الأسماك المختلفة التى تظهر بشكل نادر داخل الأسواق وحلقة الأسماك وخاصة حلقة سمك الغردقة أكبر سوق سمك على ساحل البحر الأحمر.

ظهرت فى حلقة السمك سمك تسمى الرقاد هى سمكة يتم اصطيادها من اعماق البحر الأحمر بالصدفه تخرج من بين الاسماك لقلتها وندرتها وانها تعيش فى الأعماق وتتغذى على الاسماك الصغيرة والهائمات البحرية، للوهلة الاولى عند النظر اليها تشك انها تمساح النيل وليس سمكة من البحر الأحمر ولوجه الشبه الأكبر بينهم .

من جانبه قال حمو البورسعيدى، تاجر اسماك بمدينة الغردقة، سمكة الرقاد تشبه التمساح وهي سمكة يتم اصطيادها او تخرج فى شباك الصيادين من القاع حيث انها السمك التى تقوم بدفن نفسها فى المياه من خلال زعنفها.

واضاف تاجر السمك ل اليوم السابع، أن تلك السمكة من الاسماك المفضلة لدى الكثير حيث انها تحتوى على كميات كبيرة من الفسفور ويتم طهيها فى طواجن او الشوى.

يذكر أن حلقة سمك الغردقة تعتبر اكبر سوق تجارى لبيع الاسماك فى محافظة البحر الأحمر، حيث تصل اليها كميات كبيرة من الاسماك وتستقبل ايضا اعداد كبيرة من السياح ضمن رحلات جولات البلد بالغردقة.



السمكة شبيه التمساح