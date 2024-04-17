اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أبريل 2024 03:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الراحمون يرحمهم الرحمن.. إنقاذ قطة بدبى تشبثت بباب سيارة خوفا من الغرق.. فيديو

الأربعاء، 17 أبريل 2024 02:03 م
الراحمون يرحمهم الرحمن.. إنقاذ قطة بدبى تشبثت بباب سيارة خوفا من الغرق.. فيديو إنقاذ قطة بدبى
وكالات

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تمكنت دورية تابعة لشرطة دبي من إنقاذ قطة من الغرق في مياه الأمطار التي غطت أجزاء واسعة من دولة الإمارات.

وفي مقطع فيديو نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي تحت عنوان "الراحمون يرحمهم الرحمن"، تظهر القطة وهي متشبثة بمقبض سيارة وسط مياه الأمطار الغزيرة.

وتقدم أحد عناصر فرق الإنقاذ نحو القطة وتمكن من الإمساك بها برفق، بعد أن ظلت ممسكة بمقبض باب السيارة لفترة من الزمن، ليتم نقلها إلى قارب إنقاذ.

 

وشهدت دولة الإمارات هطول أكبر كمية أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن "الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة مساء من يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر."







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