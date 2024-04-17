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الرئيس السيسي: اتفقنا على دفع الأطراف للحلول الدبلوماسية فى أزمة غزة

الأربعاء، 17 أبريل 2024 06:29 م
الرئيس السيسي: اتفقنا على دفع الأطراف للحلول الدبلوماسية فى أزمة غزة الرئيس السيسي
رامى محيى الدين

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى جمعه مع العاهل البحرينى: اتفقنا على ضرورة التكثيف والتشجيع الفوري لجهود إيقاف التصعيد سواء في الأراضي الفلسطينية أو على المستوى الإقليمي، والعمل على دفع الأطراف إلى انتهاج العقلانية والحلول الدبلوماسية، والتخلي عن الحلول العسكرية وتصورات الغلبة والنفوذ والهيمنة، والسماح للجهود المخلصة الهادفة للسلام بالنجاح، وفتح مسار بديل لشعوب ودول المنطقة يحمل أملا بمستقبل؛ توحد فيه شعوب ودول المنطقة جهودها من أجل الرخاء والتنمية.

وجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية كلمته ترحيبه بالعاهل البحرينى، وتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين البلديبن، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية، متمنيًا لمملكة البحرين الشقيقة، كل الخير والازدهار.







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