الرئيس البولندى يبدأ جولة خارجية تشمل الولايات المتحدة وكندا

وارسو (أ ش أ)

بدأ الرئيس البولندى أندريه دودا جولة خارجية تشمل زيارة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لإجراء محادثات مع المسئولين بشأن الأمن الدولى والبنية التحتية والطاقة.

وقال مساعدون للرئيس دودا في وارسو ، وفقا لراديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن يلتقي دودا خلال هذه الجولة مع عدد من مسئولي الأمم المتحدة وعلى رأسهم السكرتير العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش.

وأوضح ميشكو باولاك أحد كبار مساعدي الرئيس البولندي في مجال السياسة الخارجية ، أنه من المقرر أن تركز الاجتماعات مع المسئولين على التحديات الأمنية في بولندا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط وسط الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران.

وكان الرئيس البولندي قد قال أمس الثلاثاء، إنه قد يجري محادثات مع دونالد ترامب في نيويورك، ذلك في الوقت الذي تستعد فيه أوروبا لاحتمال عودة الرئيس الأمريكي السابق إلى البيت الأبيض.

وعقب انتهاء زيارته للولايات المتحدة، من المقرر أن يتوجه الرئيس البولندي برفقة السيدة الأولى أجاتا كورنهاوزر دودا إلى كندا حيث يتضمن جدول أعماله زيارة فانكوفر وإيسكويمالت بالإضافة إلى إدمونتون وإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وقال دودا للصحفيين قبل مغادرة وارسو إنه يرغب خلال اجتماعه مع ترودو بحث زيادة الإنفاق الدفاعي لحلفاء الناتو من 2 إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حيث أن هذه تعد قضية مهمة للغاية لبناء نظام أمني أوروبي.