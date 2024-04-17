الخارجية الروسية: موسكو تدعم رئاسة كازاخستان لمنظمة شنغهاى للتعاون

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أعرب نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، عن دعم بلاده المستمر لأولويات كازاخستان في رئاسة منظمة شانغهاي للتعاون.



وقال رودينكو، في اجتماع مخصص لبحث رئاسة آستانا لمنظمة شنغهاي للتعاون، إن الجانب الروسي يدعم النهج الذي تسلكه كازاخستان في رئاستها للمنظمة، مُشيرًا إلى أن مثل هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز العمل داخل المنظمة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.



كما أكد استعداد موسكو لتقديم كل المساعدة اللازمة في الإعداد للقمة المقبلة المقرر عقدها في آستانا، مُضيفًا أن "النهج الموحد للدول الأعضاء في منظمة شانجهاي للتعاون يتمثل في تطوير المنظمة والعمل على حل المشكلات الدولية والإقليمية الحالية، كما هو الوضع دائمًا، الأمر الذي سوف ينعكس في الإعلان السياسي للقادة، والذي يجري إعداده حاليًا".



وتأسست منظمة شانغهاي للتعاون كرابطة متعددة الأطراف لضمان الأمن والحفاظ على الاستقرار عبر الأنحاء الشاسعة لأوروبا وآسيا، وتوحيد الجهود للتصدي للتحديات والتهديدات الناشئة، وتعزيز التجارة فضلاً عن التعاون الثقافي والإنساني.. وتأسست على يد قادة ستة دول آسيوية؛ هي الصين، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان.