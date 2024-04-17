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الجو حار نار.. مركز المناخ: درجات الحرارة تصل إلى 40 ببعض المناطق اليوم

الأربعاء، 17 أبريل 2024 09:26 ص
الجو حار نار.. مركز المناخ: درجات الحرارة تصل إلى 40 ببعض المناطق اليوم درجات الحرارة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح إنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة اليوم الأربعاء لتصل إلى قياسية تتجاوز 40 درجة مئوية، مع نشاط الرياح الجنوبية الساخنة في صورة موجة خماسينية تتجاوز فيها سرعات الرياح 40-50 كم / ساعة على معظم مناطق الوادي والدلتا وتتركز على الظهير الصحراوي الغربي "الواحات ، وسيوه والساحل الشمالي الغربي و النوبارية ، وادي النطرون ، و غرب المنيا وبني سويف وتكون محملة بالرمال والأتربة.

‎أوضح فهيم أن هذه الموجة مؤقتة و بعدها يحدث انخفاض مرة أخرى بداية من غدًا الخميس شمالا والجمعة جنوبا و حتى منتصف  الأسبوع القادم .

يشار إلى أن شهر برمودة بدأ من 9 أبريل ويستمر حتى 8 مايو و هو ثالث شهر في فصل "برت" يعني "الإنبات أو النمو" فى مصر القديمة، عندما ينتهى فيضان نهر النيل وتبدأ كل اراضي مصر فى الاكتساء باللون الاخضر.

ومن الامثال المرتبطة بهذا الشهر "برمودة، دق العامودة" ، وهو ما يعني دق سنابل القمح بعد نضجها وتجهيز القمح للدراس أو تذرية حبوبه بعد الحصاد .

 







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