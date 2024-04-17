اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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البنتاجون تتوقع الانتهاء من رصيف المساعدات إلى غزة نهاية الشهر الحالى

الأربعاء، 17 أبريل 2024 09:38 ص
البنتاجون تتوقع الانتهاء من رصيف المساعدات إلى غزة نهاية الشهر الحالى باتريك رايدر
واشنطن (أ ش أ)

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رجحت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، الانتهاء من إعداد الرصيف المؤقت لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة نهاية الشهر الجارى.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، حسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن العمل على الرصيف لا يزال جاريا، مضيفا أن إسرائيل تعهدت بتأمين الشاطئ ولن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض في غزة لتوزيع المساعدات.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن واشنطن ترى أن حجم المساعدات التي تذهب إلى غزة يشهد زيادة مطردة، مؤكدا أنها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب.

وأشار المتحدث إلى أن واشنطن لم يتم إطلاعها بعد على تفاصيل إجلاء المدنيين من رفح أو الاعتبارات الإنسانية قبل الهجوم العسكرى الإسرائيلي المحتمل على المدينة الواقعة جنوبي القطاع.







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