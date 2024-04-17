اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أبريل 2024 01:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البرلمان العربى يدعو إلى موقف دولى لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية فى غزة

الأربعاء، 17 أبريل 2024 01:22 م
البرلمان العربى يدعو إلى موقف دولى لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية فى غزة غزة تحت القصف
بيشوى رمزى

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قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إن البرلمان العربي في انعقاد دائم منذ بدء العدوان على غزة، مستهلا جلسة لجنة فلسطين والتي انعقدت اليوم الأربعاء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا إثر العدوان الغاشم.

وأضاف العسومي، خلال الجلسة، أن البرلمان العربي يحذر من التداعيات الكبيرة المترتبة على الانهيار الذي يشهده القطاع، مشددا على العمل على حشد الدول في كل مناطق العالم لإجبار الاحتلال على وقف إطلاق النار.

ودعا إلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا موحدا بدلاً من الصمت لوقف حرب الإبادة التي يرتكبها العدوان الغاشم على غزة، معربا عن إدانته لاستهداف عمال الإغاثة، ما أسفر عن مقتل العشرات منهم.







البرلمان العربي

غزة

العدوان على غزة

فلسطين

عادل العسومي




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