الانتهاء من إعادة إعمار 30 منزلا بقرية الفؤادية بمركز كوم أمبو.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت جمعية الأورمان انتهائها من إعادة إعمار وتأهيل 30 منزلا بقرية الفؤادية بمركز كوم امبو فى محافظة أسوان، حيث تم إعادة إعمارهم على أحدث طراز، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان.

وأكد محمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعى فى أسوان، فى بيان صحفى، أن إعادة إعمار منازل الأسر الأولى بالرعاية جاء في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

ووجه، إلى ضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة، متمنًا، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة؛ للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان ، مدير عام جمعية الاورمان، أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تضمنت داخل البيت الواحد تأهيل وتشطيب منزل 4حجره وصاله ومطبخ وحمام حيث تم (إستكمال المبانى _ تعريش الاسقف الخشبيه _ تأسيس الكهرباء _ تأسيس السباكه بالمنزل _ تركيب ابواب وشبابيك _ محاره المنزل _ عمل ارضيات المنزل بالسيراميك وحوائط المطبخ والحمام _ دهان حوائط المنزل بالبلاستيك ودهان الابواب والشبابيك باللاكيه _ تشطيب واجهات المنزل - تشطيب سباكه وكهرباء المنزل)، فضلاً عن فرشها وتأثيثها بالكامل.

معربًا عن خالص شكره وتقديره للواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وذلك لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيداً بسياسة الباب المفتوح التى ينتهجها محافظ أسوان، فدائماً مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين .

الجدير بالذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة، أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات، وتمكنت من خلاله تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة، وأن إعادة إعمار القرى الفقيرة، تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإكتفاء والإنتاج.



غرفة نوم



مطبخ