الأمطار الغزيرة بسلطنة عمان تتسبب فى فيضان عدد من السدود

مسقط (أ ش أ)

تسببت الأمطار الغزيرة بسلطنة عمان، إلى فيضان عدد من السدود بمحافظة الظاهرة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء، أن الحالة الجوية التي تمر بها سلطنة عمان من أمطار غزيرة ، أدت لفيضانات في عدد من السدود بالولايات المختلفة، كما تسببت في نزول جارف للأودية وقطع عدد من الطرق بين ولايات محافظة الظاهرة وولايات محافظتي شمال الباطنة والبريمي.

وأكدت الوكالة أن جهود الجهات المختصة مازالت قائمة من أجل إعادة سير الطرق والخدمات إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وكان قطاع البحث والإنقاذ في سلطنة عمان، أعلن العثور على شخص مفارق للحياة بوادي البطحاء بولاية جعلان بني بو علي في محافظة جنوب الشرقية، ليصل إجمالي الوفيات جرّاء سوء الأحوال الجوية إلى 17 وفاة.

وبلغت كمية المياه المحتجزة في السدود الواقعة بمحافظات مسقط وشمال وجنوب الشرقية والداخلية والظاهرة وجنوب الباطنة 30955 مليون متر مكعب، وذلك جراء الحالة الجوية التي تمر بها سلطنة عُمان حالياً.

وأوضح خالد بن سالم الهوتي مدير دائرة مراقبة الموارد المائية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أن السدود تختلف في استيعابها لكمية المياه المحتجزة وأن أغلبها امتلأت خاصة الواقعة في محافظات الشرقية ومسقط والظاهرة والداخلية.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الوزارة تعمل على تفريغ عدد من السدود ثم غلقها قبل أي حالة جوية لتخزين كميات المياه القادمة وما زاد عن الكمية الاستيعابية سيخرج عبر مفائض السدود لتنساب في الأودية، ثم بعد انتهاء الحالة تفتح بوابات السدود لتسريب المياه وتغذية الخزان الجوفي أسفل السد.