اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أبريل 2024 01:07 ص
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اعرف أقل مدة ضمان للسلع المعمرة.. جهاز حماية المستهلك يجيب

الأربعاء، 17 أبريل 2024 01:00 ص
اعرف أقل مدة ضمان للسلع المعمرة.. جهاز حماية المستهلك يجيب جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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حرص  قانون حماية المستهلك على إلزام المورد  بضرورة وجود ضمان للسلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

على جانب أخر حدد قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة في حال تعريض حياة المستهلك للخطر، حيث نص حيث ينص على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج في تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعرضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.







جهاز حماية المستهلك

مدة ضمان السلع المعمرة

مدة الضمان للسلع في قانون حماية المستهلك

حقوق المستهلك في ضمان السلع المعمرة



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