اليوم السابع
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استقالة المبعوث الأممى فى ليبيا

الأربعاء، 17 أبريل 2024 01:43 ص
استقالة المبعوث الأممى فى ليبيا المبعوث الأممى فى ليبيا عبدالله باثيلى
وكالات

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قدم المبعوث الأممى فى ليبيا عبد الله باثيلى استقالته للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش، وذلك لما وصفه بتعنت القادة الليبيين وعدم رغبتهم في التوصل لحل للأزمة الليبية.

وقال باثيلي في تصريحات صحفية له عقب إحاطة له بمجلس الأمن، إن المنظمة الأممية لن تستطيع العمل في ليبيا بنجاح، بسبب "أنانية" القادة الليبيين وتفضيل مصلحتهم الشخصية على مصلحة ليبيا.

ولم يكن باثيلي هو أول مبعوث أممي في ليبيا يقدم استقالته، حيث سبقه يان كوبيش فى عام 2021 بتقديم استقالته بصورة مفاجئة، بسبب أيضا فشله فى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.







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