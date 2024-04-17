ارتكبوا 17 واقعة.. ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (المنيا – الدقهلية – الوادى الجديد- الأقصر - بورسعيد) من ضبط تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص "لخمسة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة، تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب المغافلة وإعادة بيعها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 19 واقعة سرقة، وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعملائهم سيئ النية 5 أشخاص، وأرشدوا عن المسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلان مقيمان بمحافظة الدقهلية، تخصص نشاطهما فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة، وأرشدوا عن جميع المسروقات.

وتمكنت الجهود من ضبط عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة الخارجة، لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة دراجة نارية أثناء توقفها أمام منزل أحد الأشخاص، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن الدراجة النارية المستولى عليها .

ونجحت الجهود في ضبط عاطل"له معلومات جنائية"، لقيامه بسرقة 49 هاتف محمول من محل لبيع وتجارة الهواتف المحمولة الكائن بدائرة قسم شرطة الأقصر عن طريق الدخول بمفتاح مصطنع، وضبطه بحوزته 20 هاتف محمول واعترف بارتكابه الواقعة عن طريق الإستيلاء على مفاتيح المحل بالمغافلة، وقيامه ببيع 29 هاتف محمول لعاطلين لهما معلومات جنائية "تم ضبطهما"، وأرشدا عن المسروقات، وضبط عاطل"له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى، لقيامه بسرقة إحدى غرف الكهرباء بدائرة القسم، واعترف بارتكابه الواقعة عن طريق قيامه بكسر القفل وأرشد عن المسروقات والأجنة المستخدمة فـى الواقعة.