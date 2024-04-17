اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2024 01:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ارتكبوا 17 واقعة.. ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية

الأربعاء، 17 أبريل 2024 01:00 م
ارتكبوا 17 واقعة.. ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية جريمة سرقة الدراجات البخارية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (المنيا – الدقهلية – الوادى الجديد- الأقصر - بورسعيد) من ضبط تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص "لخمسة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة، تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب المغافلة وإعادة بيعها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 19 واقعة سرقة، وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعملائهم سيئ النية 5 أشخاص، وأرشدوا عن المسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلان مقيمان بمحافظة الدقهلية، تخصص نشاطهما فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة، وأرشدوا عن جميع المسروقات.

وتمكنت الجهود من ضبط عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة الخارجة، لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة دراجة نارية أثناء توقفها أمام منزل أحد الأشخاص، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن الدراجة النارية المستولى عليها .

ونجحت الجهود في ضبط عاطل"له معلومات جنائية"، لقيامه بسرقة 49 هاتف محمول من محل لبيع وتجارة الهواتف المحمولة الكائن بدائرة قسم شرطة الأقصر عن طريق الدخول بمفتاح مصطنع، وضبطه بحوزته 20 هاتف محمول واعترف بارتكابه الواقعة عن طريق الإستيلاء على مفاتيح المحل بالمغافلة، وقيامه ببيع 29 هاتف محمول لعاطلين لهما معلومات جنائية "تم ضبطهما"، وأرشدا عن المسروقات، وضبط عاطل"له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى، لقيامه بسرقة إحدى غرف الكهرباء بدائرة القسم، واعترف بارتكابه الواقعة عن طريق قيامه بكسر القفل وأرشد عن المسروقات والأجنة المستخدمة فـى الواقعة.







جريمة السرقة

سرقة دراجة بخارية

أخبار الحوادث

سرقات

جريمة سرقة الدراجات البخارية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة