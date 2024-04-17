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ارتفاع فى درجات الحرارة ونشاط للرياح بالمحافظات.. فيديو

الأربعاء، 17 أبريل 2024 11:51 ص
ارتفاع فى درجات الحرارة ونشاط للرياح بالمحافظات.. فيديو حالة الطقس بالغربيه
الغربية محمد طارق

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا من مدخل الكوبرى الدائري بمدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، وذلك لمتابعة حالة الطقس داخل مراكز ومدن المحافظة، والتي شهدت ارتفاع في درجات الحرارة من الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا ومؤقتا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5: 6 درجات على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

ومتوقع اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى مدن القناة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد.


وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 18، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.

 







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