إنشاء 44 مدرسة فى مطروح تضم 562 فصلاً العام المالى الجارى

مطروح – حسن مشالي

تواصل الدولة جهودها في تطوير التعليم وإنشاء المدارس في محافظة مطروح، لتغطية جميع المناطق المحرومة، واستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في ظل تنفيذ الدولة لمشروعات التنمية الشاملة لمنطقة غرب مصر، فقد نفذت من خلال هيئة الأبنية التعليمية، فرع مطروح، خلال الـ 4 سنوات الماضية مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد 62 مدرسة بإجمالى 758 فصلاً بتكلفة 844,8 مليون جنيه، وتتضمن خطة العام المالي الجاري تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد 44 مدرسة بإجمالي 562 فصلا دراسياً بتكلفة إجمالية 502 مليون جنيه.



وأعلن فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، أنه جارِ تنفيذ 26 مدرسة بإجمالى 350 فصلاً باجمالى تكلفة 290 مليون جنيه خلال الخطة الحالية لعام 2023-2024 ، وإدراج طرح باقى خطة هذا العام وتضم 18 مدرسة بإجمالى 212 فصلا، بتكلفة 220 مليون جنيه.

وتم افتتاح 9 مدارس بداية العام الجاري، وهي مدرسة العلمين الرسمية للغات، في مدينة العلمين "إنشاء جديد" بإجمالي 28 فصلاً بتكلفة 15.3 مليون جنيه، ومدرسة الشيخ نبيل تعليم أساسي، بقرية أولاد ميلاد في مركز براني "أنشاء جديد" تضم 11 فصلاً بتكلفة 7.8 مليون جنيه، ومدرسة إسرافيل الجالي تعليم اساسي في مركز براني " أعمال توسعة" بإجمالي 22 فصلاً بتكلفة 10.3 مليون جنيه.

كما تم افتتاح مدرسة أولاد مسعود حميدة " تعليم أساسي" بقرية رأس الحكمة، إنشاء جديد 11 فصلاً، بتكلفة 9.2 مليون جنيه، ومدرسة أم المؤمنين الابتدائية في مركز الحمام " أعمال توسعة" 18 فصلاً، تكلفة 6.6 مليون جنيه، ومدرسة خديجة بنت خويلد إعدادية بنات مركز الحمام " أعمال توسعة" 14 فصلاً، بتكلفة 6.7 مليون جنيه، ومدرسة الناصر صلاح الدين " تعليم أساسي" مركز الحمام " أعمال توسعة" 14 فصل بتكلفة 4.7 مليون جنيه، ومدرسة نجع الشيخ صابر إعدادي بمركز الحمام " أعمال توسعة " 7 فصول، بتكلفة 3.9 مليون جنيه، ومدرسة كرم سبيتة تعليم أساسي بمركز الحمام " أعمال توسعة" بعدد 11 فصلا بتكلفة 9.6 مليون جنيه.



