إطلاق النسخة الأولى من مهرجان الجامعة الأمريكية بالقاهرة الثقافي السنوي 2024

محمد صبحى

أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم النسخة الأولى من مهرجانها الثقافي السنوي إيه يو سي تحرير كلتشر فست 2024 (AUC Tahrir CultureFest ) بمقرها في التحرير، حيث يتضمن المهرجان مجموعة واسعة من الفعاليات التي تُركّز على مدينة القاهرة. وقد انطلق المهرجان باحتفالية مسائية بحضور كوكبة من الشخصيات العامة البارزة والوزراء والمسئولين والكُتّاب والفنانين ورجال الأعمال وأساتذة وطلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

بدأت الأمسية بحفل استقبال تلاه افتتاح معرض للفنون التشكيلية لطلاب الجامعة وعرض لكورال القاهرة.

وفي كلمته في إفتتاح المهرجان اليوم صرح رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أحمد دلّال أن حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير كان دوماً جزءاً من الحياة الفكرية والثقافية الغنية لهذه المنطقة وأنه يأمل أن يضيف المهرجان الثقافي السنوي الجديد فصلاً أخر إلى هذا التاريخ.

وأضاف "يستند المهرجان إلى التزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة الثابت تجاه الحي والمدينة التي تمثّل موطننا. ونأمل من خلاله (المهرجان) أن نسهم في الجهود الرامية إلى استعادة الحيوية الفكرية والثقافية لمنطقة وسط القاهرة. سيقدم لكم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخريجين والعاملين بالجامعة على مدار الأسبوع مناقشات ومعارض فنية وعروض حول مدينة القاهرة. آمل أن تحضروا الفعاليات التي تناسب اهتماماتكم." .

جدير بالذكر أن إيه يو سي تحرير كلتشر فست 2024 هو حدث ثقافي على مدار أسبوع تنظمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتمتد أنشطته حتى يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024، حيث يتضمن معرضاً للكتب بالتعاون مع مكتبات تنمية ومعرضًا فنياً تاريخيا لمحفوظات الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وورش للحرف اليدوية القاهرية، ومجموعة مختارة من العروض الفنية وسلسلة من حلقات النقاش وورش العمل التي تضم متحدثين من الخبراء والمتخصصين في موضوعات مختلفة عن القاهرة.