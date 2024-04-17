إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع توك توك بطريق المهدية - ههيا بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول كلا من: "محمد السيد" 45 عاما، و"شرين محمد" 35 عاما، و"محمد السيد" 50 عاما، مقيمين بمركز ههيا، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع توك توك بطريق المهدية - ههيا بمركز ههيا، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.