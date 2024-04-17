إسبانيا تشارك فى الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة

كتبت: هناء أبو العز

تقام الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، بجنوب مصر، في الفترة من 20 إلى 25 أبريل. وفي هذه الدورة، ستشارك أسبانيا في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة بالفيلم الأسباني-الأرجنتيني "Alemania" لماريا زانيتي، وفي مسابقة الأفلام القصيرة بفيلم "Colorado" للمخرجتين ساندرا جاييجو وبيلار جوميث، وفيلم “Si me querei, irse” للمخرجة صوفيا مونيوث.

وستحضر الافتتاح مخرجة وكاتبة سيناريو فيلم "Colorado"، بيلار جوميث لوثانو من مواليد مدينة ويلبا سنة 1974، كضيفة على المهرجان وبدعم من السفارة الأسبانية بالقاهرة، بالإضافة إلى ذلك، سوف تتواصل مع صناع الأفلام المصريين وستشارك في الأنشطة المنظمة من قبل المهرجان خلال هذه الفترة.

وفيلم Colorado ، من إخراج ساندرا جاييجو وبيلار جوميث، هو فيلم قصير صدر في عام 2023، يغمرنا في الظروف الشخصية لامرأة تبلغ من العمر 74 عاماً تُدعى كارمن وهى الممثلة ماريانا كورديرو، تدفعها هذه الظروف إلى إجبارها على مقابلة صديقة قديمة لها تُدعى أنخيليس وهى الممثلة إنريكيتا كارباييرا ، والتي لم ترها منذ 30 عامًا، ومن خلال هذا اللقاء، يتم اكتشاف التعقيدات والتواطؤ في هذه الصداقة.

بيلار جوميث هي ممثلة موهوبة وكاتبة سيناريو ومخرجة، تركت بصمتها في عالم الترفيه، حيث فازت بالعديد من جوائز التمثيل (بما في ذلك جائزة ماكس لعام 2018 لأفضل أداء). تشمل أعمالها ككاتبة سيناريو ومخرجة، الفيلم الوثائقي “Mirarse el ombligo” الذي شاركت في إخراجه مع آنا ألباريث أوسوريو، وكذلك الفيلمين القصيرين “La loca y el Feminista” و “Colorado” التي قامت بإخراجه بالاشتراك مع ساندرا جاييجو.

وتأسس مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة عام 2017، وهو أول مهرجان سينمائي مصري سنوي يركز على الأعمال السينمائية المتعلقة بالمرأة، ويحتفل بقصص نجاحها، ويدعم صانعات الأفلام في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى ذلك، يعد مهرجان AIWFF أيضًا أول مهرجان يقدم برنامجًا متخصصًا لورش عمل الأفلام للشباب في المنطقة، و توفر ورش العمل هذه فرصًا تعليمية واكتساب المهارات اللازمة في مجال السينما، تحت إشراف كبار المتخصصين في هذا المجال.