أخبار مصر.. مجلس الوزراء: الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، كان أبرزها إعلان مجلس الوزراء الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة الواحدة ظهرا

جداول امتحانات الترم الثانى لطلاب أولى وثانية إعدادى بالجيزة.. اعرف المواعيد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، إذ تنطلق امتحانات الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) الأربعاء 8 مايو وتستمر حتى الأربعاء 15 يناير 2024، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) الخميس 9 مايو وتستمر حتى الخميس 16 مايو 2024.

المالية: أكثر من تريليون جنيه إيرادات ضريبية أول 9أشهر من العام المالى الحالى

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحسن مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام المالي الحالي 2023-2024 رغم قساوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية.





مجلس الوزراء: الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بأن يكون يوم الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.





المرور ينشر الخدمات بكافة الطرق وسيارات الإغاثة

تكثف إدارة المرور من تواجد الخدمات على كافة الطرق ومراقبتها بالكاميرات والتشديد على القيادة أعلى الطرق بسرعات منخفضة.





رياح الخماسين.. تحذيرات المرور منعا لوقوع الحوادث بسبب الطقس السيئ والأتربة

وضعت الإدارة العامة للمرور، إرشادات عامة وتعليمات لقائدى المركبات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، يجب التزام قائدى السيارات بها، حرصا على سلامتهم، للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، ومنع وقوع أى ضحايا نتيجة الرياح المثيرة للرمال والأتربة وارتفاع درجات الحرارة بالطرق.





وزير الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ رفع كفاءة وتطوير الطرق

واصلت أجهزة مدن دمياط الجديدة، والعبور الجديدة، والنوبارية الجديدة، وحدائق العاصمة، والعاشر من رمضان، تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق بعدة مناطق داخل تلك المدن، وذلك ضمن الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة، حيث شملت الأعمال الجارية: تنسيق الموقع للطرق، وتنفيذ شبكة طرق داخلية بالمناطق الجديدة، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكة الطرق داخل المدن.





الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تصل 6 درجات

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم ارتفاع ملحوظ ومؤقت فى درجات الحرارة، لتسود أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء.





معلومات الوزراء: 1.38 تريليون دولار قيمة سوق التكنولوجيا الحيوية عالميا 2023

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا معلوماتيًا تناول من خلاله مفهوم ومجالات التكنولوجيا الحيوية، والمجالات المستقبلية المحتملة لها، والسوق العالمية للتكنولوجيا الحيوية، وتوقعات حجم هذا السوق خلال الفترة المستقبلية القادمة من 2024 إلى 2033، فضلاً عن العوامل الرئيسة لنمو هذا السوق، وآفاق هذا السوق ومظاهره المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وفي مصر.





قواعد وشروط التقدم إلكترونيا للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قواعد التقديم على المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2025، بعد فتح باب التقدم لمدة 15 يوما، كالتالى:

معبر رفح أبوابه مفتوحة.. وصول جرحى ومرضى من غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية

شهد معبر رفح بين مصر وفلسطين اليوم، دخول اعداد من المسافرين والجرحى، واوضحت بيانات حركة المعبر أنه يجري استقبال اعداد من المسافرين، و44 جريح ومريض مع مرافقيهم و مصريين و أجانب عائدين من غزة.

وزير النقل يبحث مع السفير المجرى إجراءات تصنيع وتوريد 1350 عربة قطار

عقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل اجتماعاً موسعا مع كل من السفير أندراش كوفاكش، السفير المجري بالقاهرة و شابا تورو رئيس شركة "جانز مافاج" المجرية الموردة لعقد 1350 عربة سكة حديد مختلفة الطرازات لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك لمتابعة جدول تصنيع توريد عربات الصفقة، حضر اللقاء المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة ومسئولي شركة سوتيك.

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف السادس الابتدائى بالجيزة

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصف السادس الابتدائي، إذ تنطلق امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم الخميس 9 مايو وتستمر حتى الخميس 16 مايو 2024، وذلك على النحو التالي:-

الإسكان تنفى ما تداوله بعض المواقع بشأن طرح وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل

نفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الأخبار المتداولة ببعض المواقع الإلكترونية، عن طرح وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى، وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل، مؤكدة أنه لا توجد إعلانات مطروحة للحجز حالياً، كما أن الصندوق ليس بصدد طرح إعلانات فى المرحلة الحالية.

تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباراة الزمالك ودريمز فى نصف نهائي الكونفدرالية

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة نادي الزمالك ودريمز الغاني' فى دور نصف النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، باستاد القاهرة الأحد (21 أبريل) فى السادسة مساءً.

أهداف الثلاثاء.. باريس سان جيرمان يسحق برشلونة ودورتموند يطيح بأتلتيكو مدريد

شهدت مباريات أمس الثلاثاء مواجهات غاية في الإثارة والندية في مختلف ملاعب العالم كان أبرزها مباريات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

منخفض المطير.. الإمارات تشهد حدثا استثنائيا بسقوط أكبر نسبة أمطار فى تاريخها.. مطار دبى ينصح الركاب بعدم الحضور.. نقص فى وسائل النقل بسبب إغلاقات الطرق.. وطيران الإمارات تعلق إجراءات السفر.. فيديو

شهدت دولة الامارات هطول أكبر نسبة أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

مصر للطيران تسير اليوم رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلى إلى الكونغو

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، رحلة خاصة لنقل بعثة فريق النادي الأهلي لكرة القدم، متوجهاً إلي مطار لوبومباشي بدولة الكونغو، وذلك استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها السبت المقبل.

توقف مؤقت لرحلات مصر للطيران إلى دبى بسبب سوء الأحوال الجوية بالإمارة

نظراً لسوء الأحوال الجوية بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة مما ترتب عليه توقف الحركة الجوية، أعلنت شركة الوطنية مصر للطيران عن توقف مؤقت لرحلاتها الجوية بين القاهرة ودبي والعكس لحين تحسن الأحوال الجوية بدبي والسماح بهبوط وإقلاع الطائرات مرة أخرى.