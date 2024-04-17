أخبار البورصة اليوم الأربعاء 17-4-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 17-4-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.003 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وسيتي للتحاليل الطبية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وأم بي للهندسة، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية.

البورصة تربح 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.003 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 131.3 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.64%، والعرب على 9.51%، واستحوذت المؤسسات على 28.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، 70.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.7 مليون جنيه، 26.6 مليون جنيه، 115 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 29667 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 36479 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 12660 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 6833 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 9745 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 7831 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1562 نقطة.

وصعدت أسهم 102 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو عدد مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، والعبوات الطبية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 24.2 ألف سهم، 224.7 ألف سهم، 9 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة العبوات الطبية 1.2 مليون سهم.

فيما اشترى أعضاء بمجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومصر لصناعة الكيماوية، والمهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية لمنتجعات السياحية، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير عدد 4.8 مليون سهم، 5 آلاف سهم، 9 أسهم، 37 ألف سهم، 7136 سهم، 500 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 6 آلاف سهم، 1.049 مليون سهم، مليون سهم، 101 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمجموعة المصرية العقارية، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 5268 سهم، 4.2 مليون سهم، 5.9 مليون سهم، 5456 سهم، 142 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، عن شراء المساهم شركة أدون للاستثمارات المالية، عدد 101 مليون سهم بسعر 0.492 جنيه بقيمة إجمالية 49.7 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 19.92% إلى 22.92%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بيع المساهم محمود عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب عدد 55.1 مليون سهم بسعر 0.328 جنيه بقيمة إجمالية 18.1 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.49% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة العبوات الطبية، بيع المساهم شوقي فؤاد بخيت نخلة عدد 224.7 ألف سهم بسعر 1.7066 جنيه بقيمة إجمالية 383.6 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 2.543% إلى 2.509%، ونفذت الصفقة من خلال شركة نعيم للسمسرة في الأوراق المالية.

جي بي كورب

أعلنت مجموعة جي بي كورب، عن شراكة جديدة لإدارة وتوزيع العلامة التجارية MG Motor، وذلك لاستيراد وتوزيع السيارات في الأردن.

إف أي بي

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (86) لسنة 2024، والمتضمن في مادته الأولى: "إلغاء ترخيص شركة إف أي بي كابيتال للأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992".

