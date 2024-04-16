NBC News: توقعات أمريكية برد إسرائيلى محدود على هجوم إيران

كتبت ريم عبد الحميد

نقلت قناة NBC News عن أربعة مسئولين أمريكيين قولهم إنهم يتوقعون أن الرد الإسرائيلي على هجوم إيران هذا الأسبوع سيكون محدودا فى نطاقه، وسيشمل على الأرجح ضربات ضد قوات إيرانية ووكلاء إيران خارج أراضيها.

وأشارت القناة فى تقرير على موقعها الإلكترونى إلى أن التقييم الأمريكي يستند إلى محادثات بين المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين التي حدثت قبل أن تطلق إيران أكثر من 300 مسيرة وصاروخ على إسرائيل مساء السبت.

وفى الوقت الذى كانت إسرائيل تستعد فيه لهجوم إيرانى محتمل خلال الأيام الماضية، فإن المسئولين الإسرائيليين أخبروا نظرائهم الأمريكيين بشأن خيارات الرد المحدودة. وشدد المسئولون الأمريكيون على أنهم غير مطلعين على قرار إسرائيل النهائي بشأن كيفية الرد، وأن الخيارات يمكن ان تتغير بعد هجوم إيران. وقالوا أيا إنه لم يتضح موعد الرد الإسرائيلي، لكنه قد يكون فى أي وقت.

وكان قادة العالم قد دعوا على ضبط النفس بعد أن تعهدت إسرائيل بالرد على هجوم السبت، الذى جاء بدوره ردا على ضربة إسرائيلية فى الأول من إبريل استهدفت مبنى قنصلى إيرانى فى سوريا، أسفر عن مقتل اثنين من كبار القادة العسكريين.

وكانت السيناريوهات بشأن رد إيران على هجوم القنصلية قد تراوحت ما بين هجوم متواضع وتدمير للمنشآت الإسرائيلية، بحسب المسئولين. وتتراوح الردود الإسرائيلية المحتملة من عدم التحرك العسكرى إلى توجيه ضربات داخل إيران.

ويقول المسئولون الأمريكيون إنه نظرا لأن الهجوم الإيراني لم يسفر سقوط وفيات إسرائيلية، فإن تل أبيب يمكن أن ترد بأحد الخيارات الأقل قوة، بهجمات خارج إيران.

وأشار ثلاثة من المسئولين إلى أن الخيارات ربما تشمل ضربات داخل سوريا، ولا يتوقعون استهداف مسئولين إيرانيين رفيعى المستوى، ولكن ضرب منشآت شحن أو تخزين بأجزاء صواريخ متقدمة وأسلحة ومكونات تم إرسالها من إيران إلى حزب الله.