8 ملايين طن إنتاج مصر من حديد التسليح خلال 2023.. وزيادة الصادرات 3 أضعاف

كتب هانى الحوتى

بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح 8 ملايين طن في عام 2023 مقابل 8.4 مليون طن في عام 2022، منخفضًا بنسبة 4%، فيما ارتفع حجم الصادرات المصرية من حديد التسليح بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 1.54 مليون طن مقارنة بـ523 ألف طن في عام 2022، وفقًا لتقرير نتائج أعمال شركة حديد عز.

وبلغ حجم إنتاج مصر من الصلب الخام 10.4 مليون طن خلال عام 2023 بنسبة نمو 6%، مدفوعًا بزيادة الصادرات، وخاصة الصلب المسطح (HRC)-وفقًا لمنظمة الصلب العالمية- وأمنت حصيلة التصدير الدولارية واردات المواد الخام الأساسية للصناعة.

وتراجع استهلاك مصر من حديد التسليح بنسبة 17% من 7.9 مليون طن في عام 2022 إلى 6.5 مليون طن في عام 2023، كما انخفض الاستهلاك المحلي للصلب المسطح بنسبة 13% ليصل إلى 1.5 مليون طن مقابل 1.7 مليون طن في عام 2022، بسبب النقص الحاد للدولار مع انخفاض قيمة الجنيه، والتأثير السلبي لذلك على النمو الاقتصادي، مما أثر ارتفاع التكاليف والأسعار على القوة الشرائية للمستهلكين.

يذكر أن حجم استهلاك مصر من حديد التسليح يشهد هبوطًا كبيرًا منذ عام 2016، التي بلغ الاستهلاك خلالها 8.6 مليون طن بزيادة 24% عن عام 2023، بسبب تراجع نشاط البناء الخاص، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك مع نجاح تحرير سعر الصرف، والقرارات الاقتصادية المرتبطة به إلى استعادة النمو الاقتصادي، كما يتوقع أن تؤدي تشريعات البناء الجديدة ولائحتها التنفيذية اللذان تم إقرارهما في عامي 2023 و2024 إلى إصدار المزيد من تراخيص البناء الخاصة واستئناف البناء الخاص في مصر بوتيرة جيدة.