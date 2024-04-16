10 أسباب لتساقط ثمار الفاكهة.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

‫وجه الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى عدد من النصائح لمزارعى الفاكهة للحد من فشل العقد أو تساقط العقد الحديث في المانجو و الزيتون و البرتقال و الليمون و الرمان و البرقوق و الكمثرى و التين مع سيادة مناخ متذبذب "جدا" خلال هذه الفترة لبداية دخول الصيف بعد شتاء وربيع بارد متذبذب حيث إن معظم الفاكهة الصيفية في مرحلة العقد أو مراحل ما بعد العقد .

أضاف فهيم أنه يجب الاحتياط والتركيز لعدم تفاقم مشكلة تساقط_العقد_والثمار وخاصة العقد المتأخر (فى المانجو والبرتقال وبداية العقد فى الرمان والكمثرى والبرقوق .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم 10 أسباب لتساقط الثمار:

1- سوء تغذية الشجرة وعدم اتباع برنامج تسميدي ديناميكي "حسب المناخ السائد".

2- الرى الغزير خلال فترة العقد .

3- التعطيش الشديد ثم الرى بغزارة .

4- الرى أثناء ارتفاع درجات الحرارة الشديدة ( الرى فى الظهيرة ) .

5- نقص الحديد أو الزنك أو البورون فى الشجرة .

6- الاصابة بالأمراض مثل البياض الدقيقي وعفن الأجنة الداخلى في المانجو او الحشرات القشرية والبق الدقيقي وغيره .

7- الرش بالمبيدات الجهازية في فترات ارتفاع الحرارة او الخلط غير الصحيح للمبيدات والمغذيات وخلافه .

8- التربة الكلسية أو المياة القلوية.

9- زراعة اشجار الفاكهة في الأراضي الطينية الثقيلة السيئة الصرف أو المحلية. أو الأراضي التى يرتفع فيها مستوي الماء الأرضي عن 120 سم من سطح التربة خصوصا في الأجواء الحار الجافة.

10- التذبذبات العالية في الحرارة وزيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار.

