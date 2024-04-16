‫ مركز المناخ يوجه نصائح للمزارعين للتقليل من تأثير ارتفاع درجات الحرارة غدا

كتبت أسماء نصار

وجه الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ ب وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، باتخاذ عدد من الإجراءات للتقليل من تأثيرات ارتفاع الحرارة غدا الأربعاء بقيم قياسية تتجاوز 40 درجة مئوية .

‎وتضمنت النصائح تشديد أربطة الصوب الزراعية وألواح الطاقة الشمسية وغيرها في المناطق المتوقع نشاط الرياح "كل مناطق الظهير الصحراوي الغربي والواحات وسيوة ومحيط مطروح "، مع ضرورة إجراء التهوية المناسبة للصوب أو الانفاق من ناحية البحري أو الشرقي، حيث سترتفع الحرارة داخل الصوب لأكثر من 42° م.

‎وطالب فهيم المزارعين بإعطاء رية مشبعة اليوم، لكل المحاصيل تقريبا عدا القمح والمحاصيل في اخر عمرها مثل البطاطس مع إضافة حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم لضمان استمرار استقرار سريان العصارة وعدم حدوث أى توقف لامتصاص عناصر مهمة خلال هذه الفترة من الموسم "الكالسيوم – البورون – الماغنسيوم ".

‎وأكد فهيم بالرش الجمعة بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت أو الماغنسيوم فوسفيت بمعدل 6-8 سم / للتر لكل أشجار الفاكهة ومحاصيل الخضر على أن يكون الرش اخر النهار .

‎وينصح فهيم المزارعين بالتوقف عن الرش بأى مبيدات جهازية بداية من يوم الاربعاء، حتى لا تحدث اضرار لعملية التزهير والإخصاب في الفاكهة ومحاصيل الخضر " الطماطم ، الخيار ، الكنتالوب، البطيخ ، الفلفل ، الباذنجان "عروتي الانفاق والصيفية المبكرة.

‎ويجب إجراء رية سريعة للبطاطس الصيفية المتأخرة ، مع إضافة نترات البوتاسيوم 4 ك للفدان أو 15 ك سلفات بوتاسيوم مع الرى، وبالنسبة لبصل الحبة السوداء او الفاصوليا الصيفي في مرحلة التزهير و الرش بالكالسيوم بورون أو بورون مولبدنيوم يوم السبت ضروري ويمكن إجراء رية اليوم .

‎وينصح فهيم المزارعين بتأجيل الزراعة أو الشتل للعروة الصيفي أو الخضر أو الفاكهة والزراعة بداية من السبت وعدم ري القمح "المتأخر " اليوم الثلاثاء، وحتى يوم الخميس، تحت أي سبب "هبات رياح قوية "يمكن فقط الري للقمح " المتأخر " عند هدوء الرياح "الخميس بعد 8 مساءا أو الجمعة اخر النهار " مع إضافة 15 ك سلفات بوتاسيوم مع الري .