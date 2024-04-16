وظائف جديدة للشباب.. تفاصيل طلب الخط الثالث للمترو لموظفين بـ5 محطات جديدة

كتب سيد الخلفاوى

مع اقتراب افتتاح 5 محطات مترو جديدة وفر الخط الثالث للمترو وظائف جديدة للشباب، من سن 20 سنة حتى 45 سنة، للعمل بمحطات مترو التوفيقية ووادى النيل وبولاق الدكرور وجامعة الدول، ومحطة جامعة القاهرة.

تفاصيل الوظائف الجديدة :

- ضباط امن في مترو الخط الثالث بالمحطات الجديدة ( التوفيقيه - وادي النيل - بولاق الدكرور - جامعه الدول - جامعه القاهرة )

-العمل 10 ساعات - شيفتات ثابته.

- راتب صافى يبدأ من 3300 جنيه

- 26 يوما عمل 4 أيام إجازة

- فرص للترقى بالعمل

- تأمينات صحية وإجتماعية

- رصيد إجازات سنوي وزيادة سنوية

- بوليصه تامين علي الحيااه

- يشترط حسن المظهر

- مؤهل دبلوم او إعدادية شرط إجادة القراءة والكتابة

- السن من 20 لـ 45 سنه

- للتواصل والإستفسار : 01202924078 - 01287324875 - 01283177278 - 01287297438 - 01287297864

- التقديم من الأحد للخميس من 9ص لـ 4م

- يمكنك الحضور مباشرةً بأصول الأوراق "فيش وتشبيه - المؤهل - صورة البطاقة - صور شخصية.

- يتسلم الموظف ملابس مجانا.