وزير خارجية الإمارات يؤكد ضرورة تجنب أية تداعيات تضاعف من التوتر بالمنطقة

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أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أية تداعيات خطيرة تضاعف من التوتر في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية الإماراتي ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون، حيث بحثا التطورات الخطيرة الراهنة في المنطقة وتداعياتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي، كما استعرضا جهود المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وأهمية تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع بلا عوائق وعلى نحو أمن ومستدام.

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد - حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) - إلى أن الدبلوماسية والحوار واحترام سيادة القانون وميثاق الأمم المتحدة أدوات جوهرية لحل الخلافات وإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وتحقيق التنمية للشعوب.