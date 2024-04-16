وزير خارجية الأردن لإيران وإسرائيل: لن نسمح بتحويل أراضينا لساحة حرب

كتب سمير حسنى

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى العمل من أجل مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة والوقف الفوري للحرب ووضع حد للمجاعة، كاشفا عن أن الحرب الإسرائيلية تسببت في تدمير 70 % من المباني السكنية في غزة وتهجير 1.7 مليون شخص.

أضاف الوزير الأردني خلال مؤتمر صحفى مشتركك مع نظيرته الألمانية، أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة سيضمن عدم التصعيد في المنطقة، داعيا إلى منع رئيس الوزراء الإسرائيلي من فرض أجندة الحرب على المنطقة.

اتهم الصفدى، الاحتلال الإسرائيلي باستخدام "التجويع" كسلاح في غزة، مؤكدا أن غزة بحاجة إلى 800 شاحنة يوميا وما تم إيصاله لا يلبي الحد الأدنى.

عن التصعيد الإيراني الإسرائيلي، قال: سنتصدى لأي مسيرات إسرائيلية تهدد أراضينا، موجهًا رسائل إلى إسرائيل وإيران قائلا: "رسالتنا لإسرائيل وإيران بأنه لن نسمح لأحد بتحويل أراضينا لساحة حرب".