وزير الأوقاف يكرِّم شركاء النجاح من الأئمة والواعظات ومديرى العموم

كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شركاء النجاح من الأئمة والواعظات ومديرى العموم لجهودهم المتميزة خلال شهر رمضان 1445هــ / 2024م بالقاعة الرئيسية بمسجد النور بالعباسية اليوم الثلاثاء 16/ 4/ 2024م، وذلك على النحو التالي:
أولًا: مديرو العموم
1. الدكتور/ عمرو محمد عبد الغفار الكمار - مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة
2. الدكتور/ محمد السيد إبراهيم نصار - مدير عام شئون المساجد
3. رفيق إبراهيم أبو المجد محمد القاضى - مدير عام المكتب الفني
4. محمد إبراهيم حسن عرابى - مدير عام العلاقات العامة والمراسم
5. الدكتور/ محمود خليل سيد - وكيل مديرية أوقاف القاهرة
6. الدكتورة/ هدى حميد معوض - مدير عام التحرير والترجمة والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
7. الأستاذ/ إسماعيل رجب أحمد عبد الرحمن - مدير إدارة اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
8. جيهان حمدى عبد المعطى حسن - مدير إدارة المعارض والتسويق بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
ثانيًا: الأئمة
9. الشيخ/ يسرى محمود شفيق عزام - القاهرة
10. الشيخ/ مصطفى عبد السلام محمد محمد - القاهرة
11. الشيخ/ محمود محمد أحمد الأبيدى - القاهرة
12. الشيخ/ محمد عبد الكريم أحمد - القاهرة
13. الشيخ/ حازم جلال محمود سالم - القاهرة
14. الشيخ/ مؤمن إبراهيم فهمى مصطفى - القاهرة
15. الشيخ/ أحمد عصام الدين فرحات الموجى - القاهرة
16. الدكتور/ على الله شحاته الجمال - القاهرة
17. الشيخ/ أحمد سعد عباس محيسن - القاهرة
18. الدكتور/ محمد طه رمضان رمضان - القاهرة
19. الشيخ/ عبدالسميع محمد أمين - الجيزة
20. الشيخ/ عبد الرحمن محمود محمد عبد العظيم - الجيزة
21. الشيخ/ إبراهيم عبد الستار عبد المنعم - الجيزة
22. الشيخ/ ربيع مرزوق عبد العاطى - الجيزة
23. الشيخ / محمد أحمد عبد الغنى دغيدى - القليوبية
24. الشيخ / سعيد إبراهيم محمد محروس - القليوبية
25. الشيخ / أنور السيد أحمد عبد الفتاح - القليوبية
26. الشيخ/ محمد السيد عبد الفتاح - سوهاج
27. أحمد نصر فتحى على - دمياط
28. الشيخ/ جمعة عبد الفتاح محمد السيد - الفيوم
29. الشيخ/ جابر عيد عبد الحليم - الفيوم
30. الشيخ/ هانى فرج السيد أبو بكر - الفيوم
31. الشيخ/ مصطفى السعيد السيد عبد الله الحارون - الدقهلية
32. الشيخ/ محمد أحمد محمد حميده - الدقهلية
33. الشيخ/ محمد أحمد عبيد على - الأقصر
34. الشيخ/ حسن منصور محمد أحمد - الأقصر
35. الشيخ/ محمد عبد الظاهر على سعيد - الوادى الجديد
36. الشيخ/ أحمد خضر مدنى - الوادى الجديد
37. الشيخ/ عطية جبريل فضل الله - البحيرة
38. الشيخ/ محمد عبد الواحد مندور - البحيرة
39. الشيخ/ حامد إبراهيم نمر - البحيرة
40. الشيخ/ القاسم محمد محمد جعفر - المنوفية
41. الشيخ/ أنور محمد النبوى فرحات - المنوفية
42. الشيخ/ على الغباشى على الدسوقى - المنوفية
43. الشيخ/ أحمد عبد الفتاح تايه - قنا
44. الشيخ/ حسام خلف محمد سليم - قنا
45. الشيخ/ عبد الستار سليم عبد الستار - قنا
46. الشيخ/ عبد الله جاد أحمد الإمام - بور سعيد
47. الشيخ/ خالد عبده سباع - بور سعيد
48. الشيخ/ بلال محمد رمضان محمد - الإسكندرية
49. الشيخ/ حسان السيد محمد أبو الفتوح - الإسكندرية
50. الشيخ/ مصطفى شاذلى إبراهيم - أسوان
51. الشيخ/ الشاذلى طلحة محمد - أسوان
52. الشيخ/ موسى ربيع موسى بشير - أسوان
53. الشيخ/ محمد عيد محمد حسن - بنى سويف
54. الشيخ/ محمد عيد حامد عباس - بنى سويف
55. الشيخ/ حاتم فوزى البرى - كفر الشيخ
56. الشيخ/ محمد مصطفى رضوان - كفر الشيخ
57. الشيخ / أيمن محمد عبد العال عبد الحميد - الإسماعيلية
58. الشيخ/ مصباح محمد شكرى عبدالحفيظ - الإسماعيلية
59. الشيخ/ عبد المنعم عبد العال سيد عوض - الإسماعيلية
60. الشيخ/ عبد الرحمن جمعة إبراهيم البقرى - الغربية
61. الشيخ/ إبراهيم سيد أحمد الرخاوى - الغربية
62. الشيخ/ السعيد مصطفى يوسف خلف - مطروح
63. د/حسام العيسوى إبراهيم - مطروح
64. الشيخ/ أحمد عادل فرج - مطروح
65. الشيخ/ محمد حمزة محمد عبد الوهاب - جنوب سيناء
66. الشيخ/ محمد أحمد الشحات النمراوى - جنوب سيناء
67. الشيخ/ محمد الكيلانى محمد عبد العال - شمال سيناء
68. د/ خالد محمد عبد الله - المنيا
69. د / محمد عمر عبد الحفيظ أبو زيد - المنيا
70. الشيخ/ محمود السعيد محمد على - السويس
71. الشيخ/ محمد سعيد منصور على - السويس
72. الشيخ/ على عبد المعطى فرغلى - أسيوط
73. الشيخ/ بركات سيد أحمد - أسيوط
74. الشيح/ حسين على محمد حمودة - أسيوط
75. الشيخ/ أحمد حجازى محمد سالم - الشرقية
76. الشيخ/ محمد عابدين كامل محمد - الشرقية
77. الشيخ/ محمد السيد محمد متولى - الشرقية
78. حسام الدين محمود عبد المنعم - البحر الأحمر
79. حسن سعيد حسن رميح - البحر الأحمر
80. رضا مسعود عبد الغنى حسن عكاشة - البحر الأحمر
81. دياب محروص السيد - عضو المكتب الإعلامى بوزارة الأوقاف
82. أحمد على سالم - عضو المكتب الإعلامى بوزارة الأوقاف
ثالثًا: الواعظات
1. رابحة صلاح الدين مصطفى - القاهرة
2. عبير أنور محمد خيرى - القاهرة
3. مايسة زكريا فهمى - القاهرة
4. مرفت محمد رمضان - القاهرة
5. منى عيد محمد محمود - القاهرة
6. ميرفت عزت محمد عثمان - القاهرة
7. نيفين حسن مختار - القاهرة
8. وفاء عبد السلام عبد السلام - القاهرة
9. يمنى محمد أبو النصر - القاهرة
10. حنان محمد يحيى الحسينى - القاهرة
11. جيهان ياسين يوسف - الجيزة
12. راوية عبد المنعم خليل - الجيزة
13. سحر محمد شوقى جعيصة - الجيزة
14. تهانى عاطف عنانى - القليوبية
15. زينب طلعت حسن محمد - القليوبية
16. فاطمة الجيوشى على طلبه - القليوبية
17. أمنه محمد محمد على - سوهاج
18. فاطمة محمد محمد المهدى - سوهاج
19. هانم عبد الرازق ابراهيم - سوهاج
20. أمانى الحسينى عيد عبد اللاه - دمياط
21. شريهان إبراهيم إبراهيم الجمل - دمياط
22. جهاد ممدوح محمد عبد التواب - الفيوم
23. منال خميس سعيد مرسى - الفيوم
24. هبه مختار على سعيد - الفيوم
25. أسماء محمد محمد أبو رضوان - الدقهلية
26. غادة السيد أحمد عبد الرحيم - الدقهلية
27. فاطمة محمد إبراهيم الجوهرى - الدقهلية
28. بسمة أحمد حسين عبد الله - الوادى الجديد
29. هالة عبد المقصور رشيدى بشير - الوادى الجديد
30. سارة حلمى محمد الزرقا - البحيرة
31. سمية صبرى عبد العزيز - البحيرة
32. ميادة عبدالخالق الجندى - البحيرة
33. تيسير الفتوح محمد محيسن - المنوفية
34. شيماء عبد الفتاح عبد العزيز - المنوفية
35. خديجة حمدى أبو المجد أبوزيد - قنا
36. هدير محمد عبد المجيد - قنا
37. سحر محمود همام - بور سعيد
38. عبير سعد فهمى - بور سعيد
39. سهام يونس احمد يونس - الإسكندرية
40. شرين حامد حسين أحمد - أسوان
41. ليلى عبدالوهاب مدنى محمدين - أسوان
42. شروق سيد محمد - بنى سويف
43. منيرة عبد الله عبد الناصر - بنى سويف
44. هيام زكريا أحمد عبد العال - بنى سويف
45. أمانى عبد القادر محمد يوسف - كفر الشيخ
46. غادة عبد الغنى أبو النجا - كفر الشيخ
47. لبنى عبد العزيز محمد عبد الحميد - كفر الشيخ
48. أميمة غريب الداوودى الحجاوى - الإسماعيلية
49. منار مجدى عبيد محمد - الإسماعيلية
50. أنوار احمد عبد الصمد صوله - الغربية
51. سماء السعيد إبراهيم فايد - الغربية
52. نعمات محمد محمود العطار - الغربية
53. خلود رفعت حامد السيد - مطروح
54. سهير عبد المحسن سنهورى - مطروح
55. إيناس خيرى عبد الصادق عمر - جنوب سيناء
56. إيمان صابر إبراهيم خضارى - شمال سيناء
57. رشا يوسف نعيم يوسف - شمال سيناء
58. زينب السعيد عبد الحميد - المنيا
59. هالة محمد ربيع - المنيا
60. سماح محمد أحمد محمد - أسيوط
61. منال عبد الهادى أحمد أحمد - أسيوط
62. إيمان مسعود حسن حجازى - الشرقية
63. رضا محمد حسين عبد الله - الشرقية
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