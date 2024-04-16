وزير أوكرانى: نمتلك 6 مليارات دولار من الميزانية لشراء الأسلحة فى 2024

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قال وزير الصناعات الاستراتيجية في أوكرانيا، أولكسندر كاميشين، إن بلاده ليس لديها سوى ستة مليارات دولار فحسب خلال عام 2024 لشراء أسلحة دفاعية، لا سيما من الشركات المصنعة المحلية.



وأضاف الوزير، حسبما نقلت عنه دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية، أن ميزانية كييف الكاملة المخصصة للدفاع للعام الحالي تبلغ نحو 40 مليار دولار، منها 30 مليار دولار سوف تغطي الرواتب والمدفوعات للعسكريين، أما الـ 10 مليارات دولار المتبقية، سوف تغطي تكاليف الوقود ومواد التشحيم والزي الرسمي، بحيث يتبقى 6 مليارات دولار لشراء الأسلحة.



وأوضح كاميشين أن هذا هو المبلغ المتاح حاليًا لسداد العقود مع المصنعين الأوكرانيين في المقام الأول، مشيرًا إلى أنه يعتبر قليل للغاية لأن قدرات أوكرانيا الإنتاجية أكبر بثلاث مرات.



وأضاف أن أوكرانيا تتفاوض مع شركاء أجانب لشراء منتجات من الصناعة العسكرية الأوكرانية مع نقل هذه المعدات والأسلحة لاحقًا إلى القوات المسلحة الأوكرانية.



وأكد الوزير أن بلاده قادرة على توفير احتياجاتها في عدة مجالات من خلال الإنتاج المحلي في عام 2024، حيث من المقرر أن يشمل ذلك المركبات المدرعة، وجميع أنواع الأنظمة غير المأهولة البرية والجوية والبحرية، فضلا عن أنظمة المدفعية.