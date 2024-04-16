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وزيرة خارجية ألمانيا تثمن جهود مصر وقطر فى الوساطة للتوصل إلى هدنة بغزة

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 01:15 م
وزيرة خارجية ألمانيا تثمن جهود مصر وقطر فى الوساطة للتوصل إلى هدنة بغزة وزيرة خارجية ألمانيا
كتب سمير حسنى

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قالت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، إن الهجوم الإيراني على إسرائيل غير مسبوق وستكون له تبعات، مشددة على أن من كان يعتقد أن إسرائيل غير قادرة على الدفاع عن نفسها فهو مخطئ.

وكشفت «بيربوك»، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرها الأردني في برلين، عن توجهها إلى إسرائيل للتأكيد على دعم بلادها لتل أبيب وضمان عدم التصعيد في المنطقة.

ودعت للتغلب على التحديات لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، مضيفة: سأبحث ذلك خلال زيارتي اليوم إلى إسرائيل.

وثمنت الوزيرة الألمانية الجهود المصرية والقطرية في الوساطة للتوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة، داعية إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لإيصال المساعدات للمدنيين، مضيفة أنه على إسرائيل أن تعمل مع الأمم المتحدة لزيادة المساعدات إلى القطاع.







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