اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرا خارجية الأردن والمجر يبحثان هاتفيا جهود خفض التصعيد بالمنطقة

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 03:51 ص
وزيرا خارجية الأردن والمجر يبحثان هاتفيا جهود خفض التصعيد بالمنطقة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي
أ ش أ

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أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن وقف العدوان على قطاع غزة، وما يسببه من كارثة إنسانية، هو المتطلب الأساس لمنع توسع الحرب إقليميا.


وذكرت وزارة الخارجية الأردنية - في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، حيث بحثا خلاله جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وخفض التصعيد في المنطقة، وأكدا ضرورة تجنيب المنطقة هذا التصعيد وخطره على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.


وشدد الصفدى على أن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصاً حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع.







الأردن

أيمن الصفدى

المجر

غزة

قطاع غزة




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