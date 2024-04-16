وزارة الصحة: معظم حالات البرد والإنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن معظم حالات البرد والإنفلونزا تكون ناتجة عن عدوى فيروسية، مشيرة إلي أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد وهو ما يتطلب استشارة الطبيب.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يتسبب فى زيادة مخاطر الوفاه وإطالة مدة المرض، لافتة إلى أن المضاد الحيوى لا يعالج الأمراض الفيروسية وإن استخدامه لابد أن يكون تحت إشراف طبى كامل.

وأضافت أن استخدام المضادات الحيوية بدون الحاجة إليها يجعل البكتيريا أكثر قوة وشراسة، ويزيد من مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية وتابعت: فى حالة الإصابة بالانفلونزا والحصول على مضاد حيوى سيكون تناوله بلا فائدة.

وتابعت: المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو لإيقاف نموها، وتستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط.​

ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.​