اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 07:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الزراعة: استمرار ضخ السلع الغذائية للمواطنين بمعرض خير مزارعنا فى الدقى

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 06:39 م
وزارة الزراعة: استمرار ضخ السلع الغذائية للمواطنين بمعرض خير مزارعنا فى الدقى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى استمرار معرض خير مزارعنا لأهالينا في بيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين حتى عيد شم النسيم وبأسعار مخفضة بناءا على تكليفات القيادة السياسية برفع العبء عن المواطنين. 

وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة انه استعدادا لاحتفال مصر بأعياد شم النسيم سيتم ضخ كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ والأسماك وبيض المائدة و الرنجة ب 120 جنيهًا و الفسيخ 270 جنيهًا والأسماك 65 جنيها للبلطي الكبير أما البلطي متوسط 55 جنيهًا والبلطي صغير 45 والبوري 145.

وأكد صالح أن المفاجأت وهدايا وزارة الزراعة للمواطنين مازالت مستمرة بتقديم عرض ( خمسه بخمسة ) طماطم وجزر وبطاطس وخيار وبرتقال بسعر 5 جنيه لكل صنف
واحد مشيرا إلى أن أسعار  اللحوم البلدي مستقرة  عند 280  لكيلو اللحوم البلدي والكفته 260 والكبده 250  والدقيق 24 جنيهًا والأرز من 27 وحتي 30 للكيلو وكرتونة البيض الأحمر والأبيض ب 140 دعما مباشرا للمواطنين .

وأضاف صالح ان هناك ارتياحا كبيرا  من المواطنين بقرار وزير الزراعة باستمرار عمل المعرض حتى شم النسيم
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة كان قد افتتح معرض خير مزارعنا لاهالينا قبل بداية شهر رمضان ثم قرر استمراره إلى عيد الفطر ونظرا للاقبال الكبير من المواطنين قرر وزير الزراعة مرة أخرى استمرار المعرض حتى شم النسيم
كما قام وزير الزراعة بتفقد المعرض عدة مرات للاطمئنان على ضخ السلع والالتزام بتخفيضات الاسعار مع جودة المنتجات .
 







وزارة الزراعة

السلع الغذائية

معرض وزارة الزراعة

اللحوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة