وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد صعوبة تجنب الهجوم على مطار كابول عام 2021

واشنطن (أ ش أ)

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، صعوبة تجنب الهجوم على مطار كابول الذى وقع فى أغسطس 2021 خلال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وذلك فى تحقيق مكمل لكشف ملابسات هذا الحادث.

وذكرت قناة الحرة الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن هذا الإعلان جاء بعدما خلص التحقيق المكمل والذي جرى خلاله استجواب شهود جدد لكشف ملابسات هذا الحادث الإرهابي لنفس نتائج التحقيق السابق حول الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش وخلف أكثر من 17 قتيلا بينهم 13 جنديا أمريكيا.

وقال مسؤول بفريق التحقيق الجديد إنه لم يكن هناك أي إمكانية للتصدي للمهاجم الذي يدعى عبد الرحمن اللوجاري قبل تفجير العبوات الناسفة، مشيرا إلى أن المهاجم وصل قبيل الاعتداء ولم يكن المشتبه به نفسه الذي أشار إليه القناصين في وقت سابق من اليوم نفسه.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قد أمرت في سبتمبر من عام 2023، بإجراء تحقيق مكمل خلصت نتائجه إلى أن شخصا منفردا من تنظيم داعش نفذ الهجوم من خلال تفجير نفسه وأن الهجوم لم يكن من الممكن تجنبه.

واستهدف الهجوم حشدا تجمع خارج المطار أملا بالتمكن من الصعود إلى طائرة تغادر البلاد، في وقت سيطرت فيه حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول.

