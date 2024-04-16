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وزارة التعليم تحقق فى ترويج مدرسة دولية لقيم مرفوضة مجتمعيا

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 09:50 م
وزارة التعليم تحقق فى ترويج مدرسة دولية لقيم مرفوضة مجتمعيا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في إطار ما تم تداوله حول قيام إحدى المدارس الدولية بالترويج لقيم وأخلاقيات مرفوضة في المجتمع المصري، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فور انتهاء إجازة عيد الفطر بتشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة  وإرسالها للمدرسة للوقوف على الموقف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة على الفور في حال ثبوت المخالفات التي تم تداولها.

 

وتؤكد وزارة التربية والتعليم رفضها التام لقيام أي مدرسة على أرض مصر بالترويج، أو تدريس مواد دراسية، تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري، مشددة على أن تنشئة أبنائها الطلاب تنشئة سليمة أحد أهم أولوياتها تبذل في إطارها كافة الجهود إيمانا منها بدورها في صناعة أجيال المستقبل التي تحمل على عاتقها أمن وسلامة المجتمع.
 







وزارة التربية والتعليم

ترويج لقيم وأخلاقيات مرفوضة

مدرسة دولية تروج لقيم وأخلاقيات

اليوم السابع بلس

قيم المجتمع



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