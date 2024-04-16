وزارة التعليم تحدد شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية اليابانية 2025

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط وقواعد القبول تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية 2024/2025 للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، مؤكدة أنه لا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس وفى حال وجود أماكن متاحة في بعض الصفوف الأعلى سيتم فتح باب التقدم على هذه الأماكن في مدارس محدد فقط، وفى حال عدم وجود أماكن لن يتاح التقدم للصف/ الصفوف الأخرى.

وشددت وزارة التعليم، على أنه يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية أما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومى بجنسية غير مصرية أو أن يكون أحد الأبوين غير مصري الجنسية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقاً للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

وتابعت الوزارة، يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من عام 2024 بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلي:

- التنسيق الأول (بشكل مبدئي): بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار أدناه ليتم ترتيب المتقدمين وفق الأكبر سناً.

- التنسيق الثاني (الأساس في الاختيار): بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.



الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تتيح ظهر اليوم التقدم للعام الدراسي المقبل.