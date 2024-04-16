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وزارة التعليم تتيح التقدم للمدارس اليابانية من اليوم ولمدة 15 يوما

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 10:00 ص
وزارة التعليم تتيح التقدم للمدارس اليابانية من اليوم ولمدة 15 يوما المداس اليابانيه - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025، من اليوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://ejs4students.moe.gov.eg

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

وسيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.


 







وزارة التربية والتعليم

التقدم للمدارس المصرية اليابانية

فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية

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